MPiT: Wartość inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji to 11 mld zł w I-VIII br.

"Od początku jej funkcjonowania (Polskiej Strefy Inwestycji), wydano 296 decyzji. 199 z nich dotyczy firm z polskim kapitałem (67,2%). Deklarowana wartość inwestycji to 16,9 mld zł, w tym 7 mld zł przedsiębiorstw z polskim kapitałem (41,6%). W sumie powstanie niemal 6,7 tys. nowych miejsc pracy. Około 2,1 tys. z nich stworzą firmy z kapitałem polskim (31%)" - czytamy w komunikacie.

Resort przypomina, że podstawowym celem nowego podejścia jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju. Dlatego Polska - na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji - stała się jednolitym obszarem inwestycji (Polska Strefa Inwestycji). Od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju.

"Poza firmami polskimi, inwestycje prowadzą też firmy z kapitałem pochodzącym z 21 innych państw. Najwięcej z nich reprezentowało kapitał niemiecki (27 decyzje), a także szwajcarski (6) oraz amerykański (6). Wśród 10 największych inwestorów, oprócz zagranicznych, znajdują się czołowe firmy polskie, takie jak Orlen czy Impexmetal" - czytamy dalej.

Dodano, że niezależnie od Polskiej Strefy Inwestycji, nasz kraj oferuje też korzystne warunki inwestowania dzięki programowi wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2023.

"Zainwestowały takie światowe firmy, jak m.in. Toyota, Daimler, LG Chem, Lufthansa, Umicore. Co ważne, wyraźnie rośnie liczba projektów o charakterze reinwestycyjnym - z 75 w 2016 r. do 130 w 2018 r., a w pierwszych ośmiu miesiącach 2019 r. mamy już 60 takich projektów" - podano także.

Od początku 2016 r.:

- Przyciągnęliśmy 1 161 inwestycji (59% inwestycji firm z kapitałem polskim).

- Deklarowana wartość inwestycji to 55,2 mld zł (17,2 mld zł firm z kapitałem polskim - 31%).

- Deklarowana liczba nowych miejsc pracy to 35,8 tys. (ok. 11,5 tys. firm z kapitałem polskim, 32%), zaznaczono w materiale.

"Według danych UNCTAD, w 2018 r. do UE napłynęło 277,6 mld USD, czyli o 18,5% mniej niż przed rokiem. Tymczasem do Polski napłynęło o 25% kapitału więcej niż w 2017 r., tj. 11,5 mld USD. Pod względem wielkości napływu kapitału zagranicznego do UE, Polska w 2017 r. awansowała na 7. pozycję z 11" - czytamy także.

Zgodnie z danymi rankingu Global Best to Invest 2019, w 2018 r. w Polsce zrealizowano 163 projekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), czyli o 23 więcej niż rok wcześniej. Wynik zapewnił Polsce 5. miejsce. Według EY's Europe Attractiveness Survey 2019, w minionym roku liczba zagranicznych projektów inwestycyjnych realizowanych w Polsce wzrosła o 38% (z 197 do 272), dając Polsce 6. miejsce w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Natomiast wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, w obu rankingach Polska zajmuje miejsce 1., podał także resort.

Według MPiT, w 2018 r. Polska utrzymała 5. pozycję w UE pod względem liczby ogłoszonych projektów greenfield - 430. Stanowiło to 6,5% wszystkich tego typu projektów w UE. Pod względem wartości greenfield Polska jest trzecia w UE.

"Inwestycje greenfield cieszą szczególnie, gdyż stoją za nimi nowe miejsca pracy. Według fdiMarkets, od momentu podjęcia przez Brytyjczyków decyzji o Brexicie, na skutek nowych BIZ w UE27 zostało utworzonych ponad 1,2 mln miejsc pracy (o 474 tys. więcej niż w poprzednich 3 latach). Ok. 53 tys. było wynikiem brytyjskich firm tworzących działalność w pozostałej części UE. W tym czasie w Polsce (i Hiszpanii), liczba miejsc pracy utworzonych z powodu nowych BIZ wzrosła ponad 2-krotnie" - czytamy również.

Inwestycje są jednym z fundamentów naszego wzrostu gospodarczego, a w 2018 r. prywatne i publiczne nakłady na ten cel wzrosły o 8,7%.

"Przyczyniły się do tego głównie dynamicznie rosnące wydatki sektora przedsiębiorstw i samorządów. Co więcej, pod względem wartości nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ubiegły rok był rekordowy - osiągnęły one wartość 212 mld zł. Nigdy wcześniej w Polsce przedsiębiorstwa nie wydały na ten cel tak dużo. Ten pozytywny trend umocnił się w I kwartale 2019 r., gdy zanotowaliśmy 12,6-proc. wzrost inwestycji. To najwyższy kwartalny przyrost nakładów inwestycyjnych od 2015 r., a tylko wydatki na inwestycje średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły aż o 21,7% r/r" - napisano w materiale.

Zdaniem minister Jadwigi Emilewicz, od początku 2019 roku obserwowany jest dynamiczny przyrost wartości inwestycji.

"Znaczący jest również wzrost zainteresowania polskich firm inwestowaniem z wykorzystaniem dostępnych instrumentów wsparcia. Wiąże się on nie tylko z dobrą koniunkturą polskiej gospodarki, ale również zmianą formuły pomocy udzielanej przez specjalne strefy ekonomiczne na Polską Strefę Inwestycji" - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie.

