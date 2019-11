MPiT: Wzrost PKB utrzyma się powyżej 4% r/r w tym roku

"W naszej ocenie, najbardziej prawdopodobne pozostaje utrzymanie w tym roku tempa wzrostu PKB powyżej poziomu 4% rok do roku. Temu scenariuszowi sprzyjać będzie w głównej mierze popyt krajowy, a w nim zarówno stabilnie rosnąca konsumpcja, jak i inwestycje. Potwierdzeniem naszych oczekiwań jest np. najnowsza (listopadowa) prognoza Komisji Europejskiej . Zakłada ona w tym roku realny przyrost PKB na poziomie 4,1% rok do roku" - czytamy w komentarzu.

Komisja Europejska obniżyła dziś prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski do 4,1% (wobec 4,4% prognozy z lipca). Prognoza na 2020 r. została obniżona do 3,3% z 3,6%. Na 2021 r. Komisja prognozuje wzrost na poziomie 3,3%.

"Podobne oczekiwania przedstawia Bank Światowy, który wskazuje na możliwość wzrostu PKB rzędu 4,3% w 2019 r. oraz 3,6% i 3,3% w kolejnych dwóch latach. Warto przypomnieć, że w przeciwieństwie do KE , BŚ przed blisko miesiącem skorygował prognozę PKB na 2019 r. in plus - o 0,3 pkt proc." - wskazano w komentarzu resortu.

Z kolei według listopadowej prognozy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) nasz PKB wzrośnie w tym roku o 3,9% r/r. Oznacza to, korektę w dół o 0,2 pkt proc. w stosunku do majowej projekcji, przypomniano także.

"Nasze wątpliwości co do realizacji scenariusza prognostycznego EBOiR budzi oparcie go o 4,4-proc. wzrost PKB Polski w I połowie 2019 r., podczas gdy dane GUS wskazują na 4,6-proc. wzrost - choć do końca listopada możemy spodziewać się tutaj rewizji" - napisano dalej.