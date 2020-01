MR: Chętni do skorzystania z małego ZUS-u Plus powinni się zgłaszać do 2 marca

"Mały ZUS Plus to jedna z obietnic, złożona przez premiera Morawieckiego w trakcie kampanii parlamentarnej w ubiegłym roku i jedna z pierwszych obietnic, którą zrealizowaliśmy, co ważne w pełnych konsultacjach i w pełnym dialogu" - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej.

"Rozwiązanie to adresowane jest do najmniejszych przedsiębiorców. [...] Mówimy o tych przedsiębiorcach, których przychody nie przekroczą 120 tys. zł rocznie, co stanowi kwotę dwukrotnie wyższą niż rozwiązanie z poprzedniego roku [tj. 67,5 tys. zł). Wówczas składka liczona będzie proporcjonalnie od uzyskanego dochodu. Wyszliśmy również naprzeciw oczekiwaniom, aby termin na zgłoszenie [do korzystania z ZUS Plus] był dłuższy niż standardowe 7 dni. W tym przypadku rozwiązanie wchodzi w życia 1 lutego, a zgłaszać się można do 2 marca" - zaznaczyła Emilewicz.