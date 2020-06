MR: Kwestia dalszego rozwoju pandemii pozostaje głównym ryzykiem dla eksportu

"Niemniej w przypadku polskiej wymiany towarowej z zagranicą, wiele będzie zależeć od koniunktury naszych głównych partnerów handlowych, zwłaszcza w strefie euro. Poszczególne państwa unijne odmrażają gospodarki oraz pompują ogromne środki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii. Oczekujemy, że przełoży się to na pobudzenie ich produkcji i popytu, co wpłynie aktywująco na nasz eksport. Nie należy także zapominać, że głównym czynnikiem ryzyka pozostaje kwestia dalszego rozwoju pandemii oraz ewentualna jej druga fala, która może przynieść ponowne ograniczenia w skali międzynarodowej"- czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski w okresie styczeń-kwiecień br.