MR oczekuje spadku produkcji przemysłowej o max. 15% r/r w maju

"Prognoza na maj silnie zależy od tempa przywracania produkcji w poszczególnych sektorach, w tym szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, który w kwietniu odpowiadał za jedną trzecią odnotowanego spadku. Przy realizacji zapowiadanych scenariuszy powrotu do produkcji w maju można oczekiwać spadku produkcji do -15%" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.