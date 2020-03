MR oczekuje spowolnienia inflacji do 4,5% r/r w marcu 2020 roku

"W ocenie MR, w ujęciu miesięcznym, w marcu br. wskaźnik cen wyraźnie spowolni do ok. 0,3 pkt. proc. W porównaniu do marca 2019 r. poziom inflacji będzie zbliżony do 4,5%. Choć sezonowo w okresie tym spodziewać się można wzrostu cen odzieży i obuwia, to jednak dynamiczny rozwój sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, może zrewidować ten scenariusz" - czytamy w komentarzu do danych GUS.