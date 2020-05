MR oczekuje spowolnienia inflacji do ok. 2,8 r/r w czerwcu

"W ocenie MR w czerwcu zaobserwujemy dalszy spadek dynamiki wzrostu cen żywności (nawet poniżej 6%) oraz zbliżoną do majowej dynamikę spadku cen paliw. Wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu wyniesie ok. 2,8% w ujęciu rocznym i nie zmieni się miesiąc do miesiąca" - czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).