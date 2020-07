MR: Produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o ok. 2% r/r w lipcu

"Oczekujemy, że w lipcu odnotujemy nieznaczny wzrost produkcji budowlano-montażowej sięgający 2%, przy czym będzie on obserwowany we wszystkich działach budownictwa. Największym zagrożeniem dla tego scenariusza pozostaje sytuacja w obszarze budowy budynków, który w największym stopniu odczuł skutki ograniczenia aktywności gospodarczej spowodowanej pandemią. Pozytywnie z kolei będą oddziaływały efekty kalendarzowe"- czytamy w komentarzu do danych GUS.