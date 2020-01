giełda 25 minut temu

MR rozpoczyna konsultacje ws. barier jakie napotykają polskie firmy w UE

Ministerstwo Rozwoju przygotowało Czarną Księgę barier, na które polskie firmy napotykają w państwach Unii Europejskiej i liczy, że wraz z Komisją Europejską uda się większość z nich usunąć, wynika ze słów minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Konsultacje dotyczące księgi mają potrwać przez najbliższych 30 dni. "Rozpoczynamy teraz konsultacje dotyczące Czarnej Księgi, które potrwają około 30 dni. Liczymy, że przedsiębiorcy przedstawią nam kolejnej bariery z którymi w swojej działalności napotykają. Po tym okresie przetłumaczymy ją na kilka języków i wyślemy ją przede wszystkim do Komisji Europejskiej. Liczymy na interwencję KE w poszczególnych krajach, ale także własnymi kanałami dyplomatycznymi będziemy te bariery przedstawiać w różnych krajach" - powiedziała Emilewicz dziennikarzom. Minister zaznaczyła, że przykłady zawarte w Czarnej Księdze są konkretne, ale bez podawania nazw państw, w których polscy przedsiębiorcy napotykają różne bariery. "W tym tygodniu nasi przedstawiciele spotkali się z urzędnikami we Francji m.in. w tej sprawie, ale w lutym zaplanowany jest także przyjazd prezydenta Macrona do Polski i wraz z nim z pewnością będą przedstawiciele różnych resortów i zapewne także będziemy przedstawiać te bariery" - dodała minister. Według niej, przykłady różnych konkretnych barier zgłaszali do resortu zarówno indywidualne firmy, jak i zrzeszenia. "Dalsza integracja przy jednoczesnej eliminacji istniejących już barier, może dać jeszcze większe korzyści. W odniesieniu jedynie do sektora usług wskazuje się, że jego liberalizacja przyniosłaby ok. 2% wzrostu gospodarczego w całej Unii. Nie przeliczaliśmy tego dla Polski, ale uważamy, że również byłby to bardzo pozytywny efekt" - dodała Emilewicz podczas konferencji prasowej. Emilewicz podkreśliła także, że zasady swobodnego przepływu towarów i usług generują korzyści szacowane na blisko bilion euro rocznie (ok. 985 mld euro). Wśród już zidentyfikowanych działań, które zaburzają funkcjonowanie jednolitego rynku znalazły się takie praktyki jak: dodatkowe procedury dotyczące prac montażowych, nieuznawanie polskich zezwoleń na pracę wydawanych ukraińskim pracownikom polskiego przedsiębiorcy, obowiązek przynależności do kasy urlopowej, dodatkowe wymogi certyfikacyjne czy kontrole związków zawodowych. (ISBnews)