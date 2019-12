MR: Sejm przyjął ustawę wprowadzającą Mały ZUS+

Rząd przyjął projekt ustawy o "Małym ZUS+" w końcu listopada. Jak wówczas informował resort, z tej ustawy będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie, i jest to rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019 r. zamknie się w kwocie 120 tys. zł. Szacowany koszt nowych regulacji dla finansów publicznych to ok. 1,3 mld zł w przyszłym roku i nawet 1,5 mld zł w kolejnych latach.