MR: Tempo spadku sprzedaży detalicznej może przyspieszyć do ok. 3% r/r w lipcu

"Skala powrotu do zakupów w czerwcu była zdecydowanie wyższa od oczekiwań, szczególnie w zakresie samochodów oraz tekstyliów odzieży i obuwia, gdzie oczekiwano zdecydowanie większych spadków. Utrzymanie tego trendu pozwala oczekiwać stabilizacji sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. Oczekujemy, że w lipcu spadek sprzedaży może wynieść ok. 3%. Decydujący wpływ będzie miało dalsze ograniczenie tempa spadku sprzedaży samochodów. Z kolei sprzedaż żywności powinna utrzymać się na poziomie z lipca ub.r. W kategorii 'meble, rtv, agd' oczekujemy utrzymania wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r., zaś w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 7,5%). Udział tej sprzedaży spadł z 9,1% w maju br. do 7,7% w czerwcu br. Spadek udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy 'tekstylia, odzież, obuwie' (z 26,8% przed miesiącem do 19,5%), a także podmioty z grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach' (odpowiednio z 25,2% do 21,8%) oraz 'meble, rtv, agd' (z 15,6% do 14,1%)