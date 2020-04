MRPiPS i BGK ułatwiają spłaty pożyczek dla mikrobiznesów w zw. z pandemią

- zawieszenia spłaty do 6 miesięcy,

- obniżenia oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy,

"W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie zmuszony do zamknięcia firmy albo do likwidacji miejsca pracy, pośrednik finansowy może zrezygnować z kar umownych , wynikających z założeń programu. Decyzję podejmie po zapoznaniu się z sytuacją firmy. Wśród ułatwień znalazła się także możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na okres 6 miesięcy - wcześniej program nie dopuszczał takiego rozwiązania" - czytamy także.

"Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera polskich przedsiębiorców w walce z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii. Działamy dwutorowo. Opracowujemy zupełnie nowe rozwiązania pomocowe, takie jak gwarancje dla dużych firm czy dopłaty do oprocentowania kredytów, ale także wprowadzamy niezbędne zmiany w istniejących programach. Wśród nich jest także rządowy program 'Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie'. Ponad 80% firm utworzonych z pomocą programu prowadzi działalność usługową i handlową. Są to branże najmocniej dotknięte kryzysem. Mamy nadzieję, że dzięki zmianom wypracowanym wraz z resortem rodziny, firmy będą mogły przetrwać obecny kryzys" - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

Z preferencyjnych rozwiązań mogą skorzystać pożyczkobiorcy, którzy już odczuwają lub są narażeni na negatywne skutki związane z COVID-19. Zmiany warunków zawartych umów będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy. Aby z nich skorzystać, powinien on skontaktować się z instytucją finansującą, z którą podpisał umowę pożyczkową. We wniosku firma powinna wpisać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na jej sytuację. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

"Pierwszy Biznes - Wsparcie w starcie" to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z którego oferowane są nisko oprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy. Program skierowany jest do absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz do studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych, podano także.