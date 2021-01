MRPiT: KZN przekazał Miastu Poznań działkę o pow. 13 ha pod budowę szkoły

"Miasto wybuduje szkołę wraz z towarzyszącą infrastrukturą na gruntach otrzymanych nieodpłatnie od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Działka przekazana przez KZN to nieruchomość położona w Poznaniu, na Strzeszynie, o łącznej powierzchni ponad 13 ha. Wkrótce rozpoczną się prace przygotowawcze do przyszłej zabudowy. Przeprowadzone zostaną niezbędne badania geotechniczne, geodezyjne i inwentaryzacja drzew" - czytamy w komunikacie.

Krajowy Zasób Nieruchomości(KZN) podejmuje działania w kierunku rozwoju budownictwa czynszowego przy ul. Żelaznej w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, przy wsparciu KZN, będzie mogło realizować inwestycje mieszkaniowe na gruntach samorządowych przy ul. Żelaznej, wniesionych aportem do PTBS.

Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy Poznania zyskają dostęp do nowej szkoły na Strzeszynie oraz do nowych, przystępnych cenowo mieszkań na wynajem. Krajowy Zasób Nieruchomości i Miasto Poznań deklarują dalszą współpracę w zakresie wzajemnej regulacji praw do nieruchomości, podano także.