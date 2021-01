MRPiT: Liczba projektów w Polskiej Strefie Inwestycji wzrosła o 4% r/r w 2020

"W porównaniu do 2019 r. wartość inwestycji spadła o nieznaczne 2%, licząc rok do roku, jednak liczba projektów w ramach PSI wzrosła w 2020 r. o 4%. To obrazuje stabilny wzrost. Pandemia koronawirusa wpłynęła na spowolnienie w liczbie wydanych decyzji o wsparciu na początku roku, ale ostatni kwartał to już zdecydowane odbicie. Tylko ostatnie dwa miesiące przyniosły 86 nowych projektów, o wartości około 6,1 mld zł i z deklaracją 1 960 nowych miejsc pracy" - czytamy w komunikacie.