MRPiT oczekuje spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej do ok. 2% r/r w X

"W ocenie MRPiT, w październiku można oczekiwać spowolnienia wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu do ok. 2% w ujęciu rocznym, głównie za sprawą niższych od oczekiwań wyników produkcji dóbr związanych z energią oraz efektów kalendarzowych. Utrzyma się także kompozycja sektorów notujących wzrosty i spadki produkcji, przy czym można oczekiwać płytszych wzrostów i głębszych spadków " - czytamy w komentarzu do danych GUS.