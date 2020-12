MRPiT: W przyszłym roku możliwy spadek wyjazdów zagr. o 60-70% wobec 2019 r.

"Liczba podróżnych wyjeżdżających za granicę, do krajów innych niż kraje graniczące z RP korzystających z wyjazdów organizowanych przez organizatorów turystyki może w kolejnym roku wynieść 0,7-1 mln (spadek o 60-70% w stosunku do roku 2019), natomiast liczba wyjazdów krajowych i do krajów graniczących z RP, organizowanych przez organizatorów turystyki może w kolejnym roku wynieść [...] od 1 do 1,6 mln (wzrost o 20% do 100% w stosunku do prognozy za rok 2020, która wynosi ok. 0,8 mln)" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy.