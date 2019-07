MŚ proponuje sprzedaż uprawnień CO2 po 2020 r. w celu modernizacji energetyki

"Jeśli chodzi o podział puli aukcyjnej przypadającej Polsce w kolejnym okresie rozliczeniowym i możliwość skorzystania z przewidzianych w unijnej dyrektywie mechanizmów: zrezygnowanie z derogacji dla energetyki, sprzedaż całej puli aukcyjnej dostępnej dla Polski na aukcjach i przeznaczenie dochodów ze sprzedaży 275 mln uprawnień do emisji na zasilenie krajowego funduszu celowego na modernizację sektora energetycznego, za który odpowiedzialny jest minister energii" - czytamy w komunikacie.

W latach 2020-2021 zaproponowano sprzedaż na aukcjach uprawnień do emisji niewykorzystanych (w ramach art. 10c dyrektywy EU ETS) w obecnym okresie rozliczeniowym. Szacunkowo jest to 60-70 mln uprawnień do emisji. Uzyskane w ten sposób pieniądze miałyby być dochodami budżetu państwa, w tym środki ze sprzedaży 30 mln uprawnień mogły zostać przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym.