Murapol nabył nieruchomość w Gdańsku pod ok. 300 mieszkań

"Z uwagą obserwujemy dynamiczny rozwój trójmiejskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, który stanowi atrakcyjną destynację zarówno do zamieszkania, jak i prowadzenia działalności biznesowej. To także chętnie odwiedzany turystycznie region, co stwarza duże perspektywy dla działalności deweloperskiej. Dostrzegamy ten potencjał, dlatego od 11 lat z sukcesem realizujemy kolejne projekty na terenie Gdańska, a od ponad 2 lat także Gdyni. Liczymy, że nowa gdańska inwestycja będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem, co wcześniejsze nasze projekty w tym mieście - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.