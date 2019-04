Murapol sprzedał 939 mieszkań, przekazał 549 w I kw. 2019 r.

"Pierwszy kwartał bieżącego roku oceniamy pozytywnie pod względem wypracowanych wyników operacyjnych. Osiągnęliśmy sprzedaż na poziomie porównywalnym do tej z analogicznego okresu minionego roku, co jest zgodne z przyjętą strategią zakładającą stabilne i powtarzalne wyniki działalności. W zakresie przekazań mieszkań, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydaliśmy klucze do ponad 3 000 tys. lokali mieszkalnych. Jest to rekordowy poziom w całej dotychczasowej historii grupy i potwierdza słuszność obranej w minionym roku strategii koncentracji wszystkich posiadanych zasobów na core businessie czyli działalności deweloperskiej, z której się wywodzimy i na której wypracowujemy najwyższe rentowności" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.