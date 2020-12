Murapol wprowadził do sprzedaży 117 lokali w os. Murapol Apartamenty na Wzgórzu

"W ciągu blisko 20 lat działalności Grupy Murapol oddaliśmy do użytkowania ok. 17,4 tys. mieszkań, z których ponad 5 tys. postawiliśmy do dyspozycji mieszkańców pięciu miast Aglomeracji Śląskiej. Sosnowiec to kolejny punkt na naszej mapie inwestycji, będący elementem strategii wysokiej dywersyfikacji geograficznej realizowanych projektów. Murapol Apartamenty na Wzgórzu powstaną w zielonej, pozbawionej miejskiego zgiełku okolicy, sprzyjającej wygodnemu funkcjonowaniu na co dzień. Łatwy i szybki dojazd do pozostałych ośrodków aglomeracji czyni naszą najnowszą propozycję wariantem do rozważenia również dla nabywców spoza Sosnowca" - powiedział prezes Murapolu Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.