MVGM, po przejęciu portfela JLL PM, zapowiada 'spektakularny' debiut w Polsce

"Wejście JLL w partnerstwo z tak silnym graczem na rynku zarządzania nieruchomościami to świetna informacja dla mnie i mojego zespołu. Ogromne doświadczenie MVGM, zaawansowane technologie i innowacyjne podejście do biznesu gwarantują MVGM spektakularny debiut w Polsce. To dobra informacja dla polskiego rynku, pokazująca jego silną pozycję i atrakcyjność dla nowo wchodzących graczy. Wejście do Polski firmy tak silnie zorientowanej na nowe technologie będzie oznaczać dla jej klientów dostęp do palety zupełnie nowych rozwiązań, narzędzi i procesów biznesowych, które będą zwiększać ich efektywność" - powiedziała ISBnews de Baere.