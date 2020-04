MZ: 178 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 10 034

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 10 034 osoby.

Wczoraj wieczorem informowano o 9 856 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. W pierwszej połowie marca utworzono sieć szpitali jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem. Planowane jest dodawanie do tej sieci nowych szpitali.

Z danych MZ wynika, że dotychczas przeprowadzono ponad 224 tys. testów. Na dobę przeprowadzanych jest średnio od 7 do 12 tys. testów. Jednocześnie rozpoczyna się produkcja polskiego testu na koronawirusa.

Od blisko miesiąca obowiązuje stan epidemii; do 26 kwietnia przedłużono zawieszenie zajęć szkolnych w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Granice zamknięte pozostaną co najmniej do 3 maja.