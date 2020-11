MZ: 19 152 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 752 940

Z danych MZ wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ok. 5,65 mln testów, w ciągu minionej doby - ok. 35,1 tys. testów.

Jeżeli jednak liczba przypadków będzie mniejsza, powyżej 25, ale poniżej 50 na 100 tys. na 7 dni w skali kraju, to jest możliwość powrotu do zasad stref czerwonych. Jeśli będzie większa niż 10, a mniejsza niż 25 - to powrotu do stref żółtych.