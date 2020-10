MZ: 2 292 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 95 773

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 95 773 osoby.

W tym tygodniu, do jutra w tych dwóch strefach znajduje się 21 powiatów (dwa w strefie czerwonej i 19 - w żółtej). Od soboty takich powiatów będzie 51.

Do jutra największe obostrzenia obowiązują w powiatach strefy "czerwonej": głubczyckim (z woj. opolskiego) oraz kartuskim (z woj. pomorskiego).

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Lista aktualizowana jest co tydzień.