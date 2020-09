MZ: 711 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 80 699

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 80 699 osób.

Na liście tzw. alertów, czyli powiatów które mogą trafić do strefy żółtej bądź czerwonej w przyszłym tygodniu są powiaty: augustowski, olkuski, trzebnicki, opolski, ostrowski i tucholski.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.