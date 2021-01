MZ: Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do blisko 258 tys.

Liczba dawek dostarczonych do punków wyniosła 456 915, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 660, podał resort na swoim profilu na Twitterze.

"Mamy 5 569 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia # koronawirus z województw: mazowieckiego (695), pomorskiego (583), kujawsko-pomorskiego (526), śląskiego (522), warmińsko-mazurskiego (483), wielkopolskiego (483), zachodniopomorskiego (400), lubelskiego (344), dolnośląskiego (339), łódzkiego (285), małopolskiego (236), podlaskiego (143), opolskiego (116), podkarpackiego (108), świętokrzyskiego (108), lubuskiego (89). 109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 395 779 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 138 126.

Obecnie obowiązujące dodatkowe obostrzenia, wprowadzone w ramach tzw. narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną przedłużone do 31 stycznia. Zamknięte są hotele i stoki narciarskie, a także galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii. Od 18 stycznia 2021 r. do szkoły wrócą natomiast uczniowie klas I-III.