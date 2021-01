MZ: Liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19 wzrosła do ponad 410 tys.

Liczba dawek dostarczonych do punków wyniosła 521 220, zaś liczba zutylizowanych dawek szczepionki sięgnęła 1 084, podał resort na swoim profilu na Twitterze.

"Mamy 7 795 nowych przypadków zakażenia # koronawirus z województw: mazowieckiego (946), wielkopolskiego (768), zachodniopomorskiego (749), pomorskiego (740), kujawsko-pomorskiego (712), śląskiego (601), łódzkiego (495), dolnośląskiego (477), warmińsko-mazurskiego (420), lubelskiego (355), małopolskiego (321), podlaskiego (277), podkarpackiego (232), lubuskiego (218), opolskiego (214), świętokrzyskiego (127). 143 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną." - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 1 422 320 osób. Liczba osób, które wyzdrowiały sięgnęła 1 164 650.

Obecnie obowiązujące dodatkowe obostrzenia, wprowadzone w ramach tzw. narodowej kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia zostaną przedłużone do 31 stycznia. Zamknięte są hotele i stoki narciarskie, a także galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii. Od 18 stycznia 2021 r. do szkoły wrócą natomiast uczniowie klas I-III.