MZ: Od soboty będą nowe obostrzenia zw. z COVID w 19 powiatach

"Regionalne obostrzenia związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów" opublikowane zostały na Twitterze resortu.

Jak informował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, przygotowywane przez resort rozporządzenie, wprowadzające dwa rodzaje dodatkowych ograniczeń na terenie dziewiętnastu powiatów ma obowiązywać od soboty.

Lista powiatów powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do tzw. czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do tzw. żółtej strefy. Lista ma być modyfikowana.

Najwięcej ograniczeń ma od soboty obowiązywać w tzw. powiatach czerwonych. Są to powiaty: ostrzeszowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz, wieluński, pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, miasto Rybnik i powiat wodzisławski.

Ich mieszkańcy będą mieli obowiązek noszenia maseczek nie tylko w przestrzeniach zamkniętych (sklepach, urzędach, kościołach czy transporcie publicznym), ale także na zewnątrz.

Na terenie tych powiatów zamknięte mają zostać kina, wesołe miasteczka, parki rozrywki i parki rekreacyjne. Nie będą działać siłownie, sanatoria i ośrodki rehablitacji. Natomiast w kościołach będzie obowiązywało ograniczenie liczby wiernych, tak by na każdą osobę przypadały 4m2. Na zewnątrz świątyń będzie mogło gromadzić się do 150 osób.

Wprowadzony ma zostać zakaz organizowania kongresów i targów, a także wydarzeń kulturalnych zarówno w pomieszczeniach, na obiektach sportowych jak i na otwartej przestrzeni. Wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać tylko bez udziału publiczności.

Ograniczona zostanie także maksymalna liczba osób uczestniczących w spotkaniach. W weselach, uroczystościach rodzinnych i innych - niezależnie od ich rodzaju - będzie mogło uczestniczyć do 50 osób. Mniej osób niż dotychczas będzie mogło także równocześnie przebywać na terenie lokali gastronomicznych (na każdą osobę muszą przypadać 4 m)

Większe obostrzenia dotyczyć mają także transportu publicznego. W przypadku, gdy pojazd będzie wjeżdżał na teren tzw. strefy czerwonej zajętych będzie mogło być jedynie 50% miejsc siedzących. Wsiadanie nowych pasażerów będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie zajęta mniej niż połowa miejsc siedzących i tylko do osiągnięcia określonej wcześniej liczby pasażerów.

W kolejnych dziesięciu powiatach (tzw. żółtych) restrykcje mają być nieco łagodniejsze. Chodzi o powiat: wieruszowski, Jastrzębie Zdrój, jarosławski, Żory, kępiński, przemyski, cieszyński, pińczowski, oświęcimski i miasto Przemyśl.

W kinach będzie mogło być jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%). Na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę mają przypadać 4 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób. Także w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu), a w pomieszczeniach i na obiektach sportowych pod warunkiem, że zajętych będzie 25% miejsc (na terenie kraju obowiązuje limit 50% miejsc, przy zachowaniu 1,5 metrowego dystansu).

Organizacja kongresów i targów będzie możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

Ograniczona zostanie liczba osób, przebywających równocześnie w restauracjach i barach; na każdą osobę będą musiały przypadać 4m2.

W przypadku imprez sportowych obłożenie obiektu nie będzie mogło przekroczyć 25% (na terenie kraju co do zasady 50%). W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki i parkach rekreacyjnych jednoczesna liczba osób, korzystających z tych obiektów może być maksymalnie taka, by na 1 osobę przypadało 10m2 (na terenie kraju na 1 os. przypada 5 m).

Nie będzie natomiast zmian w tzw. strefach żółtych w funkcjonowaniu salonów kosmetycznych i fryzjerskich. Nie ma założeń wprowadzania ograniczeń dodatkowych w sanatoriach, centrach rehabilitacji, czy ograniczania liczby osób, które mogą w tym samym czasie przebywać w kościołach.

Z kolei w działalności handlu, hoteli, w funkcjonowaniu aquaparków i basenów, salonów fryzjerskich i kosmetycznych w strefach czerwonych i żółtych obowiązywać mają te same obostrzenia, co na terenie całego kraju, dotyczące dystansowania, dezynfekcji, czy w przypadku aquaparków maksymalnego obłożenia obiektu (do 75%).

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia będzie poddawana bieżącej analizie i będzie się zmieniać. Ma być modyfikowana dwa razy w tygodniu.

Od 1 września ma zostać także wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego przeciwskazania medyczne odnośnie noszenia maseczek.

giełda wiadomości giełda na żywo

Źródło: