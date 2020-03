MZ: U 23 kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 1244

Wczoraj wieczorem informowano o 1 221 potwierdzonych przypadkach zarażenia. Pacjenci znajdują się m.in. w szpitalach: w Ostródzie, w Warszawie, w Krakowie, w Raciborzu, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Szczecinie, w Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Łańcucie. Stworzono sieć szpitali jednoimiennych, które mają zajmować się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Szesnaście osób zmarłych to 57-letnia i 37-letnia kobieta w Poznaniu, 73-letni mężczyzna we Wrocławiu, 66-letni mężczyzna w Lublinie, 67-letni mężczyzna w szpitalu w Łańcucie, 57-letni mężczyzna w szpitalu w Wałbrzychu, 83-letni mężczyzna oraz 43-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna w Puławach, 71-letni mężczyzna w Cieszynie, 41-letni i 71-letni mężczyzna we Wrocławiu, 67-letni mężczyzna w Koszalinie i 75-letni w Kaliszu oraz 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta w Warszawie.