MZ: W Polsce nie stwierdzono nowych przypadków zarażeń koronawirusem

Polskie laboratoria mogą diagnozować dziennie do 2000 próbek na obecność koronawirusa. Są to Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, wojewódzki szpital zakaźny w Warszawie, oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w Olsztynie, Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Łodzi i Poznaniu.

Na świecie zanotowano dotychczas blisko 96,8 tys. przypadków zachorowań w 87 krajach. Najwięcej chorych jest w Chinach (ponad 80 tys.), w Korei Płd. (ponad 6 tys.), w Iranie (3,5 tys.) i we Włoszech (ponad 3 tys.). Wzrosła liczba chorych w Niemczech (do ponad 440), we Francji (do 367), w Hiszpanii (do 248), a także innych państwach. W ciągu ostatniej doby zachorowały osoby na Węgrzech i na Słowenii.