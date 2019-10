Na GPW flauta, wybory nie zajmują inwestorów

Jeżeli nie pojawią się dziś żadne nieoczekiwane impulsy, inwestorzy po raz kolejny pozostaną bez rynkowych drogowskazów. Kalendarium makroekonomiczne na dziś nie zawiera istotnych publikacji, a kolejne dni nie wyglądają pod tym kątem bardziej interesująco. Opublikowany dziś w nocy wskaźnik PMI dotyczący koniunktury w chińskim sektorze usług okazał się gorszy od prognoz (51,3 vs 52,1), ale dane te nie powinny wpływać na rynki. Ważniejszy odczyt poznaliśmy natomiast dziś o godz. 8:00. Niemiecka produkcja przemysłowa wzrosła o 0,3% miesiąc do miesiąca, choć analitycy spodziewali się spadku o 0,1%. Może to nieznacznie poprawić nastroje po serii słabych danych dotyczących niemieckiej gospodarki, w tym wczorajszej publikacji na temat zamówień w przemyśle.

Istotniejsze od kwestii lokalnych mogą pozostać te globalne, a przede wszystkim nastroje na giełdach zachodnich. A na nich może chwilowo zagościć spokój. Piątkowe dane na temat zmiany zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym zmniejszyły obawy o spowolnienie gospodarcze w USA i pozwoliły zapomnieć o publikowanych wcześniej wskaźnikach ISM dotyczących koniunktury w produkcji i usługach, które znalazły się odpowiednio na dziesięcio- i trzyletnich minimach. Wznawiane w czwartek negocjacje Chin i USA na temat umów handlowych mogą ponownie być w centrum uwagi, tym bardziej, że żadna ze stron nie wyraża chęci do większych ustępstw. Patrząc przez pryzmat nastawienia inwestorów przeprowadzających transakcje poprzez platformę CMC Markets, daje się odczuć pewne obawy. 65% wartości ich pozycji na kontraktach CFD na amerykański indeks S&P500 stanowią obecnie te na spadek. Podobnie wygląda to na innych amerykańskich indeksach - w przypadku Dow Jones 59% inwestorów posiada pozycje spadkowe, a dla Nasdaq jest to

już 60%. Więcej optymizmu daje się natomiast odczuć w odniesieniu do indeksów europejskich. Zarówno w przypadku kontraktów na niemiecki DAX, jak i francuski CAC40, niewielką przewagę mają aktualnie rynkowe ,,byki".