Na GPW spokojniej po trzech sesjach wzrostów

Tematem dnia są dziś w Europie spekulacje dotyczące ewentualnych, przedterminowych wyborów do brytyjskiego parlamentu. Biorąc pod uwagę wyniki wyborów do Europarlamentu i ostatnie sondaże, mogłoby to oznaczać koniec rządów partii Borisa Johnsona. W tym kontekście nie wydaje się, by Partia Konserwatywna chciała rozwiązania parlamentu. Jednak według angielskiej prasy i bukmacherów rosną na to szanse. Przeciwnicy premiera Johnsona planują przegłosować dzisiaj zapisy, które nakażą mu opóźnienie Brexitu do 31 stycznia 2020 r., jeśli nie uda mu się wynegocjować nowej umowy z Unią Europejską. To według brytyjskiej prasy mogłoby skłonić Partię Konserwatywną do ogłoszenia przedterminowych wyborów.