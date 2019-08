Na rynku walutowym uwaga skupiona na wypowiedziach z Jackson Hole

Rynek walutowy przeżywa w ostatnim czasie burzliwy okres - EUR/USD w ciągu trzech tygodni zdążył stracić 1,1%, następnie odrobić tę stratę z ponad półprocentową nadwyżką, aby w końcu ponownie spaść do stanowiących wsparcie dołków w okolicach poziomu 1,1080. Czynniki wpływające na taką zmienność od tygodni pozostają te same - z jednej strony obawy (i ich łagodzenie) związane z eskalacją amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego, ale przede wszystkim oczekiwania wobec najbliższych ruchów banków centralnych - EBC i Fed.

Jeżeli faktycznie tak by się stało i euro zyskałoby na sile, wówczas mogłaby się odmienić sytuacja naszej rodzimej waluty. Złoty bowiem jest w ostatnim czasie mocno osłabiony - EUR/PLN w dalszym ciągu znajduje się ponad poziomem 4,3500, walcząc już drugi dzień z zejściem poniżej tej bariery. USD/PLN konsoliduje się w okolicy lokalnego wsparcia 3,92, a CHF/PLN nie może powrócić poniżej bariery 4,0000. Nawet wykazujący się bardzo dużą słabością funt brytyjski zyskuje ostatnio względem złotego i oscyluje wokół stanowiących dwumiesięczne maksima poziomu 4,77. Taki stan trudno jednak zmienić, gdyż nie odpowiadają za niego czynniki lokalne, ale globalne nastawienie inwestorów i sceptyczne podejście do całego koszyka walut rynków wschodzących. Gdyby kierować się tylko danymi lokalnymi, złoty nie miałby podstaw do pozostawania tak słabym - dobre dane z rodzimej gospodarki, pozytywne nastroje i rosnące płace powinny sprzyjać jego umacnianiu. Można oczekiwać, że w przypadku powrotu pozytywnych nastrojów tak właśnie

się stanie, a kwestia ta może zostać rozwiązana nawet w ciągu najbliższych dwóch dni, dlatego polscy inwestorzy również powinni zwracać uwagę na to, co będzie się dziać za oceanem podczas spotkania decydentów w kwestiach polityki monetarnej.