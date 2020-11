Na WIG20 dominuje optymizm, ale nastroje mogą popsuć kursy Allegro i CD Projekt

Wczoraj WIG20 odbijał po dużych spadkach z ubiegłego tygodnia. Działo się to na relatywnie przyzwoitych, aczkolwiek istotnie mniejszych obrotach. Dlatego też wczorajszy optymizm przełożył się na dobre dzisiejsze otwarcie wspierane kolejną wzrostową sesją niemieckiego indeksu. Jeżeli dzisiaj WIG20 uda się zakończyć dzień powyżej poziomu 1 560, to inwestorzy nastawieni na spadki będą mieli wstępne powody do niepokoju.