Na WIG20 spodziewana korekty wzwyż po problemach 'Cyberpunka 2077'

Pomimo, iż inwestorzy wydają się wyceniać już odległą przyszłość i potencjalne ożywienie gospodarcze będące następstwem skutecznego działania szczepionki na COVID-19, przed nami jeszcze trudne miesiące, w których wiele gospodarek będzie się zmagało ze znacznymi problemami i ograniczeniami. Lockdown w formie zbliżonej do tego wiosennego wprowadziły Niemcy i Czechy, a kolejne kraje również szykują się do wdrażania surowych restrykcji. Tym bardziej, że nadchodzący okres świąteczny związany ze wzmożonym przemieszczaniem się obywateli rodzi obawy o jeszcze większy wzrost zachorowań, tak jak miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych po Święcie Dziękczynienia. Tym samym w krótkim terminie może to uderzyć w rynek pracy i poprzez efekt domina wpłynąć na pozostałe wskaźniki gospodarcze. Jest to ten czynnik ryzyka, który może stać się w każdej chwili pretekstem do wyprzedaży, zwłaszcza że po listopadowo-grudniowych zwyżkach w dalszym ciągu pozostaje spore pole do korekty.