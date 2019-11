Naftoport przeładował ponad 15 mln ton ropy i paliw od początku 2019 r.

"Ten wynik to podkreślenie trendu, jakim podążają nasi klienci. Chodzi o wzrost zakupów ropy innej niż rosyjska, by wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Na taki rezultat miał także wpływ kryzys z ropą rosyjską, który spowodował jeszcze większe zainteresowanie usługami Naftoportu. Incydent z dostawami ze wschodu potwierdził fakt dużej odporności polskiej infrastruktury na podobne wydarzenia, ale także potwierdził słuszność realizowanych przez nas inwestycji" - powiedział prezes PERN i przewodniczący rady nadzorczej Naftoportu Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

"Naftoport jest dziś kluczową spółką zapewniającą dywersyfikację dostaw ropy naftowej do Polski, obrazuje stały, wzrostowy trend przeładunków tego surowca w ostatnich latach. Dlatego nieustannie musimy zabiegać, by zapewnić jej pełną gotowość do realizacji tej misji. Z tego wynikają niezbędne inwestycje i remonty. Tylko w tym roku przeznaczono na te cele nakłady w wysokości około 20 mln zł, w porównaniu do ok 12 mln zł w 2018 roku i blisko 13 mln zł dwa lata wcześniej" - dodał prezes Naftoportu Andrzej Brzózka, cytowany w komunikacie.