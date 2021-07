Najwięksi money.pl 2021. Oto 10 firm, które notują największe straty

Na państwowym garnuszku

Władze tych spółek przekonują, że sytuacja jest opanowana, a w przyszłości część kosztów ma być niższa m.in. za sprawą inwestycji w odnawialne źródła energii . Pytanie, czy to wystarczy? Niestety przykład spółki Energa, która jest znacznie bardziej rozwinięta pod względem OZE, pokazuje, że w trudnym otoczeniu także jej biznes przyniósł setki milionów złotych strat.

Zobacz także: Budowa i remont horrendalnie drogie, ceny wystrzeliły. Ekspert: To nie koniec podwyżek

Problemem energetycznych gigantów były m.in. należące do nich spółki węglowe. Rentowność kopalń bardzo mocno spadła, co widać m.in. po stratach Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

Od kilkunastu do nawet 25 proc. spadły przychody ze sprzedaży węgla i koksu, m.in. przez niższe ceny surowca. W pierwszej fazie pandemii kopalnie były też dotknięte przez masowe zachorowania górników, które wymusiły zatrzymanie prac na pewien czas.

Ponad miliardową stratę zaliczył też Lotos, który pod względem wyniku netto wypadł dużo gorzej od konkurencyjnego Orlenu (to z kolei druga najbardziej zyskowna spółka w Polsce). Co ciekawe, gdański koncern odnotował stratę na niemal taką samą kwotę, jaką zarobił w 2019 roku .

Duże prywatne firmy też pod kreską

Nie tylko państwowe spółki mają za sobą bardzo trudny czas. To samo dotyczy wielu prywatnych biznesów. Duże straty odnotował największy polski producent butów. Grupa CCC przez lockdown musiała mocno przekierować sprzedaż z galerii do internetu . Udało się nawet minimalnie poprawić ogólne wyniki sprzedaży sprzed pandemii, ale jednak koszty działalności były na tyle duże, że 2020 rok spółka zamknęła stratą 1,28 mld zł.

Przychody Tesco w Polsce były podobne do tych w Carrefourze i niższe niż w Kauflandzie i Auchan. Natomiast na poziomie wyników netto było bardzo słabo - strata za 2020 rok to 631 mln zł. Nie ma się więc co dziwić, że brytyjscy właściciele sieci postanowili wyjść z naszego kraju i sprzedać markety właścicielowi konkurencyjnej sieci Netto.