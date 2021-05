CCC z miliardową stratą. Spółka podsumowała pandemiczny rok

To efekt m.in. słabszej sprzedaży. Spółka przed COVID-19 przyzwyczaiła do poprawy przychodów. Tym razem spadły o 142 mln zł i wyniosły 5 mld 638,6 mln zł. To głównie efekt zamknięcia na wiele miesięcy sklepów stacjonarnych. Ich wyniki spadły w porównaniu z poprzednim rokiem o 33 proc. Częściowo udało się to zbilansować blisko 70 proc. wzrostem sprzedaży przez internet.