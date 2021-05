Rekordowe ceny nowych mieszkań w największych miastach. "To przełom"

Gospodarka powoli się rozmraża, a wraz z poprawiającymi się rynkowymi nastrojami przyspieszają podwyżki cen. Widać to zarówno na półkach sklepowych, jak i w folderach deweloperów. W przypadku mieszkań, gdzie mowa o wydatku rzędu pół miliona złotych, jest to szczególnie odczuwalne.

Największy, blisko 4-procentowy wzrost cen mieszkań od deweloperów, odnotowuje Gdańsk. A warto zauważyć, że to zmiana tylko w ciągu ostatniego miesiąca. Inflacja jest na podobnym poziomie, ale w skali roku.

- W Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu ceny ofertowe osiągnęły swoje rekordowe poziomy, co doskonale potwierdza obowiązujący obecnie na rynku trend wzrostowy - podkreśla Jędrzyński. I dodaje, że prawdopodobieństwo ruchu w dół "wydaje się bliskie zeru".

Gdańsk goni Kraków

Jeszcze w marcu średnia cena metra kwadratowego mieszkania od dewelopera w Gdańsku była na poziomie 9268 zł. Najnowsze dane portalu RynekPierwotny.pl pokazują, że teraz to już 9647 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, że średni metraż oferowanych lokali w tym mieście to około 57 metrów, w miesiąc cena mieszkania skoczyła o ponad 21 tys. zł. Chętni na zakup własnego "M" muszą się liczyć z wydatkiem rzędu 556 tys. zł.

Gdańskie stawki zbliżają się powoli do krakowskich, gdzie w kwietniu podwyżki nie przekroczyły 1 proc. W stolicy Małopolski metr kwadratowy mieszkania kosztuje około 600 zł więcej. Średnia wynosi 10 228 zł.

Jednak, co ciekawe, typowy lokal u dewelopera na Pomorzu kosztuje więcej o kilka tysięcy złotych. Wszystko przez metraże, które w Gdańsku są nieco większe.

Dziwić może duża różnica skali podwyżek w różnych miastach Polski. Jarosław Jędrzyński tłumaczy to tym, że za większymi od przeciętnej zmianami cen w poszczególnych lokalizacjach przeważnie stoją konkretne, często pojedyncze, nowo wprowadzone inwestycje premium. Tak jest w Gdańsku. - Ponad 3-procentowe wzrostowe odbicie stawek w marcu i blisko 4-procentowe w kwietniu to w dużym stopniu efekt wprowadzania do oferty prestiżowych inwestycji, takich jak np. Bursztynowe Tarasy na Wyspie Sobieszewskiej - wskazuje.