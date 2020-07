Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82% r/r do 23 mln zł w II kw.

"Zgodnie z przewidywaniami, odnotowaliśmy negatywny wpływ COVID - 19 na spłaty w II kwartale, które były o 13% gorsze, niż spłaty pierwszego kwartału tego roku. Najgorszym wpłatowo miesiącem był kwiecień. W kolejnych miesiącach kwartału odnotowaliśmy pewną poprawę w spłacalności, ale za wcześnie jeszcze na wyciąganie optymistycznych wniosków. Jest to przede wszystkim efekt odmrażania gospodarki i powracania do pracy sprzed lockdownu. Cieszy nas, że wróciliśmy do wizyt doradców terenowych na każdym z rynków oraz że rozwinęliśmy nasze narzędzia online. Niewiadomą pozostaje przyszły przebieg pandemii i jej wpływ na gospodarkę w kolejnych kwartałach na poszczególnych rynkach" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

"W II kwartale pojawiły się pierwsze przetargi na rynku wierzytelności. Tak jak mówiliśmy kilka miesięcy temu, z ostrożnością podchodzimy do zakupów, mimo że jako Grupa jesteśmy dobrze przygotowani pod względem finansowym i płynnościowym do powrotu do pełnej aktywności inwestycyjnej. Na dzisiaj inwestujemy przede wszystkim w Polsce i w Rumunii, ale skala przetargów jest wciąż niewielka. Spodziewamy się większego otworzenia rynku sprzedaży wierzytelności pod koniec roku, a nawet w 2021 r. Zdaję sobie sprawę, że z uwagi na COVID-19 i niepewność co do kondycji gospodarki w kolejnych kwartałach czeka nas trudny proces wyceny wartości naszych aktywów na koniec I półrocza. Tu warto podkreślić, że Grupa Kruk posiada stabilną sytuację finansową i płynnościową, więc jesteśmy dobrze przygotowani na trudniejsze czas " - dodał prezes.