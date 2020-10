NanoGroup: Maseczki biobójcze 'powinniśmy mieć na półkach' w ciągu 2-3 miesięcy

"My dostarczamy technologię i ustawiamy linię produkcyjną, natomiast Marion produkuje i dystrybuuje, zatem jest poza naszym wpływem, kiedy dokładnie będziemy mieli te maseczki w sprzedaży. Linie produkcyjne są kalibrowane, oczywiście, w instytucjach certyfikujących są w związku z koronawirusem kolejki, ale jest to proces. W ciągu dwóch-trzech miesięcy powinniśmy to mieć na półkach" - powiedział Borzestowski w czasie konferencji "Biznes w Genach".