Nazwa.pl odnotowała 45% wzrostu ruchu do obsługiwanych serwisów WWW w marcu

"Odnotowaliśmy w momencie ogłoszenia pandemii gwałtowny wzrost ruchu do kilkuset tysięcy serwisów WWW utrzymywanych przez nazwa.pl. Wzrost tego ruchu przełożył się na dużo większe obciążenie naszej sieci i serwerów. Dla naszego hostingu realizowanego w technologii chmury nie ma to jednak większego znaczenia. Włączyliśmy do chmury kolejne serwery, które bez problemu poradziły sobie ze zwiększającym się obciążeniem. Cieszymy się, że strony WWW naszych klientów zyskały na popularności i mogą oni być spokojni, że tak zaawansowana technologia, jaką posiadamy bez problemu poradzi sobie nawet z dwukrotnie większym obciążeniem" - powiedział prezes nazwa.pl Krzysztof Cebrat, cytowany w komunikacie.