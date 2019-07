NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

"Około 78% badanych przedsiębiorstw (wobec 76,5% w poprzednim badaniu) twierdzi, że wprowadzenie MPP nie spowodowało żadnych zmian w zakresie ich płynności. Niemal 2% firm odczuło poprawę płynności ( w 2018 r. był to 1% badanych), co można zapewne interpretować, jako wymuszony poprzez wprowadzenie mechanizmu wzrost solidności płatniczej ich kontrahentów. O ograniczeniu płynności poinformowało ok. 19% badanych firm. Roczne doświadczenie ze stosowania split paymentu spowodowało, że obecnie niecałe 4% firm wobec 7% z początku działania MPP odczuwa ograniczenie płynności mogące zagrozić ich funkcjonowaniu" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw" opartego o badania zrealizowane wśród firm w czerwcu 2019 r.

Jak podkreśla NBP, obecne badanie pokazało, że w okresie roku mechanizm split paymentu stał się bardziej powszechny.

"Za pośrednictwem MPP około 70% respondentów już otrzymuje płatności bądź płaci swoim kontrahentom za zakupione produkty i usługi (w 2018 r., na początku obowiązywania dobrowolnego MPP było to ok. 55%). Zgodnie z intencją ustawodawcy, z mechanizmu MPP najczęściej korzystają firmy duże, sektora publicznego, firmy działające w energetyce i górnictwie. Najrzadziej mechanizm podzielonej płatności jest wykorzystywany w sektorze usługowym, ale i tu widać wzrost odsetka firm włączonych do systemu rozliczeń podzielonej płatności" - czytamy także.

Według deklaracji przedsiębiorstw, środki utrzymywane na rachunku VAT stanowią przeciętnie 5,5% środków pieniężnych firmy (ok. 5% przedsiębiorstw deklaruje, że na rachunku VAT znajduje się przeciętnie 20% ich zasobów pieniężnych). Najwięcej środków na rachunku VAT utrzymują firmy zatrudniające do 50 osób (średnio ok. 7% agregatu), podano dalej.

"W celu przeciwdziałania ograniczeniu płynności wynikającego z zamrożenia środków na koncie VAT najczęściej przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany w polityce zarządzania płynnością (niemal 44% firm, które odczuły ograniczenie płynności w wyniku uczestniczenia w systemie podzielonej płatności) oraz uruchamiają rezerwy płynne. Podobnie jak w ubiegłym roku więcej przedsiębiorstw deklaruje, że otrzymuje płatności za pomocą MPP, niż płaci. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa, które płacą swoim kontrahentom w systemie MPP, również w ten sposób otrzymują należności" - czytamy także.

Jak przypomina NBP, wprowadzone od 1 lipca 2018 roku przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności faktury VAT (MPP, ang. split payment) obecnie zakładają dobrowolność stosowania płatności podzielonej, ale stroną decydującą o jego stosowaniu jest odbiorca towarów i usług. Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów dotyczącego nowelizacji ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy od 1 września 2019 r. dla wszystkich transakcji przekraczających wartość 15 tys. złotych. Decyzja wykonawcza Rady UE43 z lutego br. dopuszcza wprowadzenie obowiązkowego MPP już od 1 styczna br. na okres trzech lat tj. do 31 grudnia 2021 r.

"Projekt nowelizujący ustawę o VAT czeka jeszcze na zakończenie procedury legislacyjnej w Sejmie i Senacie RP. Według założeń obowiązkowy MPP ma zastąpić: obowiązujący obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia, solidarną odpowiedzialność dłużnika i wierzyciela" - podano również.

W czerwcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 597 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

