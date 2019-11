NBP: Banki będą zwiększać udział instr. z Tier II, hybrydowych w fund. własnych

"W najbliższych latach należy jednak oczekiwać pewnych zmian w strukturze funduszy własnych - wzrostu udziału instrumentów dłużnych stanowiących kapitał Tier II lub instrumentów hybrydowych zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier I - w związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu zobowiązań kwalifikowalnych na pokrycie wymogów MREL. Już w 2018 r. dało się zaobserwować relatywnie duży wzrost kapitału Tier II w bankach komercyjnych (wzrost o 2,3 mld zł, tj. 13,1%)" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r."

Wyposażenie kapitałowe sektora bankowego zwiększyło się (fundusze własne sektora wzrosły o 3,7%). W porównaniu do poprzednich lat wzrost był niższy na skutek zmian strukturalnych do jakich doszło pod koniec 2018 r. oraz strat części banków, podał NBP.

"Do wzrostu funduszy własnych przyczyniło się głównie: zatrzymanie zysków (w tym w kilku bankach komercyjnych również zysków śródrocznych), emisje akcji i instrumentów dłużnych zaliczanych do kapitału Tier II, zaciągnięte pożyczki podporządkowane zaliczane do kapitału Tier II i wzrost pozycji 'skumulowanych innych całkowitych dochodów' związany w dużej mierze z rynkową wyceną papierów skarbowych znajdujących się w portfelach banków komercyjnych. W przeciwnym kierunku oddziaływało umorzenie akcji i instrumentów dłużnych banków przekształcanych w oddziały, amortyzacja części składników funduszy własnych w związku ze zbliżającymi się terminami zapadalności obligacji i pożyczek podporządkowanych w kapitale Tier II oraz straty odnotowane przez część banków" - wymieniono w materiale.