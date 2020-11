finanse 1 godzinę temu

NBP: Dalsza konsolidacja nie powinna nadmiernie obniżyć konkurencji wśród banków

Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najniższej koncentracji sektora bankowego, co oznacza, że ewentualna dalsza konsolidacja nie powinna prowadzić do ryzyka nadmiernego obniżenia poziomu konkurencji na polskim rynku bankowym, uważa Narodowy Bank Polski (NBP).