NBP: Eksport liczony w euro spadł o 1% r/r, import spadł o 4,6% w XI

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 86,7 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł, tj. o 1,4% w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2018 r. zmniejszyła się o 4,4 mld zł, tj. o 5% i osiągnęła poziom 83,2 mld zł. Na spadek wartości obrotów wpłynęła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z listopadem 2018 r. Ponadto silny wpływ na obniżenie się importu miało zmniejszenie się wartości dostaw paliw i innych surowców energetycznych, głównie w wyniku spadku ich cen. Obniżeniu się dynamiki obrotów towarowych towarzyszyła wyraźna poprawa salda. W listopadzie 2019 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,6 mld zł i była o 3,1 mld zł wyższa w porównaniu z listopadem 2018 r." - napisano w komentarzu banku centralnego.