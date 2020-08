NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 16,1 mld zł i w porównaniu do czerwca 2019 r. zmniejszyły się o 7,1 mld zł (tj. o 30,6%. Wartość rozchodów wyniosła 10,0 mld zł i była niższa o 3,5 mld zł (tj. o 25,7%), podano także.

"W wyniku silnie zróżnicowanych tendencji między eksportem, a importem saldo obrotów towarowych powiększyło się do 11,9 mld zł. Było to zdecydowanie najwyższe saldo obrotów towarowych odnotowane w bilansie płatniczym" - czytamy dalej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 83,1 mld zł, co oznacza wzrost o 5,7 mld zł, tj. o 7,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Obok dalszego zwiększenia produkcji, jakie nastąpiło po okresie silnego ograniczenia działalności gospodarczej, duży wpływ na wzrost wartości obrotów towarowych w czerwcu 2020 r. miały dwa dni robocze więcej w porównaniu z 2019 r. Wzrost eksportu skoncentrowany był w kategorii dóbr konsumpcyjnych. Najbardziej wzrosła wartość eksportu wyrobów tytoniowych, odzieży, mebli oraz odbiorników telewizyjnych. Zwiększeniu polskiego eksportu sprzyjało także ożywienie obserwowane w produkcji samochodów z napędem alternatywnym w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski. Wpłynęło ono na wzrost sprzedaży za granicę baterii samochodowych oraz silników do pojazdów hybrydowych" - podał bank centralny.