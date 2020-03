NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import wzrósł także o 3% w I

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 81,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. o 2% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2019 r. wzrosła o 1,5 mld zł, tj. o 1,9% i osiągnęła poziom 80,5 mld zł. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu przede wszystkim akumulatorów samochodowych, odzieży, silników z zapłonem samoczynnym i obuwia. Natomiast największy wpływ na dynamikę importu miał wzrost wartości przywiezionej z zagranicy ropy naftowej, odzieży, obuwia i leków. W styczniu 2020 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 1,4 mld zł i była na zbliżonym poziomie w porównaniu ze styczniem 2019 r. - napisano w komentarzu banku centralnego" - czytamy dalej.