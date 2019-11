NBP: GPW Benchmark powinna dostosować metodykę dot. WIBOR i WIBID do końca roku

"W analizowanym okresie [2018] spółka GPW Benchmark, która w 2017 r. przejęła od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska organizację fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, rozpoczęła prace nad dostosowaniem metodyki wyznaczania tych wskaźników do wymogów określonych w rozporządzeniu BMR" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r."

Zgodnie ze stanem prawnym na koniec grudnia 2018 r., aby stawki WIBOR i WIBID mogły być dalej wykorzystywane w umowach i instrumentach finansowych w rozumieniu rozporządzenia BMR, spółka powinna zakończyć wspomniane prace oraz złożyć do organu nadzoru wniosek o zezwolenie na administrowanie tymi wskaźnikami do 1 stycznia 2020 r. Mając na uwadze rolę stawki WIBOR w systemie finansowym, w październiku 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystąpiła o uznanie jej za kluczowy wskaźnik referencyjny - stosowny wniosek wraz z opinią ESMA został przekazany do KE.

"W 2018 r. dyskutowano w UE nad wydłużeniem do 31 grudnia 2021 r. okresu przejściowego na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów rozporządzenia BMR. Ze względu na znaczenie stawek WIBOR dla stabilności finansowej w Polsce oraz ścisły związek między wskaźnikami WIBOR i WIBID (określony w dokumentacji i sposobie ich kalkulacji) zasadne jest, aby spółka GPW Benchmark dokonała dostosowania metodyki wyznaczania obu tych stawek do końca 2019 r." - czytamy dalej.

W sierpniu br. GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR. Jak wówczas informowano, zgodnie z przyjętym harmonogramem GPW Benchmark planuje złożyć ww. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w grudniu 2019 roku.

Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.

W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.

