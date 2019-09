NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,2% r/r w sierpniu; konsensus: 2,1% r/r

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,9% r/r w sierpniu br., czyli tyle samo, co w lipcu br.

"Stabilizacji wskaźnika CPI towarzyszyła stabilizacja trzech miar inflacji bazowej i spadek jednej miary (15% średniej obciętej). Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w sierpniu 2019 r. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosła 2,2% r/r. Do stabilizacji wskaźnika przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen usług (głównie usług związanych z użytkowaniem mieszkania oraz transportowych) przy jednoczesnym spadku cen w grupie towarów nieżywnościowych (m.in. pojazdy silnikowe, towary związane z rekreacją i kulturą)" - czytamy w komunikacie.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.